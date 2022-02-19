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Первые гастроли оперной академии ASTANA OPERA пройдут в Караганде

19 Февраля 2022 20:20
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Первые гастроли оперной академии ASTANA OPERA пройдут в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В концертном зале «Шалқыма» Караганды 27 февраля состоится гастрольное выступление учащихся Международной оперной академии ASTANA OPERA. Слушателям будет представлена программа под названием «Блеск оперы», составленная из всеми любимых арий в сопровождении фортепиано, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Карагандинскую публику ждут известные и любимые произведения из золотой коллекции оперного репертуара. Музыкальные сочинения для гастрольной программы были подобраны художественным руководителем академии заслуженным деятелем Казахстана Тимуром Урманчеевым. Так, в ней прозвучат арии западноевропейских и русских композиторов эпох бельканто, классицизма и веризма с чередованием лирических и драматических образов, а также музыкальный вечер украсят сочинения казахстанских композиторов.

В концерте выступят почти все учащиеся оперной академии, исполнив по одной развернутой арии, что позволит зрителям услышать все типы голосов – от сопрано до баса.

«Мы готовим интересную программу и надеемся, что зрители оценят по достоинству наших учащихся, их вокальные данные и мастерство, а также нашу работу как педагогов. Ни для кого не секрет, что для преподавателей каждый выход учеников на сцену тоже своего рода экзамен», – поделился педагог по вокалу Франческо Медда (Бельгия).

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#Карагандинская область   #Культура   #Астана Опера  
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Автор:

Аружан Саптарова

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