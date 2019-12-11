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Первые фото и видео концерта Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке появились в Сети
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Сети появились первые фото и видео с концерта всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотоотчет первой части шоу Arnau tour ENVOY на легендарной арене Barclays Center опубликовал сайт dimashnews.com . На снимках фанаты с флагами разных стран, полная арена и поющий Димаш.
Видео с концерта публикует в Instagram аккаунт dimashdears_news.
Напомним, главная тема шоу Arnau tour ENVOY Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – Космос и безграничность Вселенной. Также включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана. На шоу будут исполнены как старые хиты, так и новые произведения, которые создаются специально для этой программы. Димаш исполнит песни на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.
Отметим, продажи билетов были открыты 13 сентября, и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тыс. билетов, причем 75% из них приобрели американцы. В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи были открыты еще 2 тыс. мест в фан-зоне и дальних рядах.
Концерт, организованный Министерством культуры и спорта РК, обещает стать одним из самых ярких событий Дней культуры Казахстана в США. Необходимо отметить, что вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.
Ранее сообщалось, что борт, которым прибыл певец, с нетерпением ждали сотни фанатов. Среди поклонников его творчества – люди самых разных возрастов со всех уголков планеты. У многих в руках был казахстанский флаг и портрет Димаша. Возгласами восхищения и букетами цветов встретили они своего кумира.
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