Первые детские паралимпийские игры по адаптивному спорту прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены «Тарлан» для людей с ограниченными физическими возможностями» в Нур-Султане состоялись первые детские паралимпийские игры по адаптивному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Играх приняли участие 220 детей с особенными возможностями, которые соревновались в 5 видах спорта. Юные спортсмены приехали в столицу из разных регионов Казахстана и России.

Детские паралимпийские игры состоялись по следующим видам спорта: бочча, пара-настольный теннис, пара-тхэквондо, пара-каратэ и пара-чирлидинг. Стоит отметить, что последний впервые включен в программу инклюзивных соревнований.





Организаторами мероприятия выступили ОО «Общество родителей детей с инвалидностью «Мир равных возможностей» и Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». В соревнованиях по адаптивному спорту принимали участие дети с ментальными нарушениями, ДЦП, синдромом Дауна, а также юные спортсмены, победившие онкологию. Алмасова Анара – мама «особенных» детей. Старшему сыну Арыстанбеку 17 лет, второму Нариману - 13 лет. У обоих мальчиков ментальные нарушения. Уже больше года они занимаются бочча и тхэквондо, они принимают участие в различных соревнованиях. «Благодаря спорту мои дети развиваются не только физически, но и интеллектуально. Мой младший сын Нариман очень долго не разговаривал, но когда он начал заниматься адаптивной физкультурой, у него проявился интерес к письму, он начал читать слоги. Он стал более усидчивым», - рассказывает Анара Алмасова.

Адаптивный спорт сегодня является необходимым средством коррекции двигательных нарушений, стимуляции физического и моторного развития детей с особыми потребностями. В Казахстане активно открываются инклюзивные спортивные секции, разрабатываются методики по преподаванию физкультуры «особенным» детям.



