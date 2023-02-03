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Первые авто легализовали в Экибастузе

3 Февраля 2023, 10:47
Первые авто легализовали в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Криминалисты города осмотрели 10 автомобилей, чьи хозяева подали заявки на легализацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля в пункт обратились с заявлением в онлайн-формате 16 граждан, из которых владельцы 2 автомашин, состоявших на учете в Российской Федерации, легализовали свой транспорт и получили номера. Всего же на портал обратилось 247 жителей Экибастузского региона. По онлайн-заявкам криминалистами осмотрено 10 автомашин владельцев, подавших заявки на легализацию», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Ранее для удобства граждан в городе открыли дополнительный пункт легализации в ЦОНе. Направить заявку на проверку данных по легализации можно через портал электронного правительства е-gov.kz или через приложения банков второго уровня.

«Автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания ЦОН города Экибастуза. Заявка будет рассматриваться МВД Республики Казахстан. Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В сообщении будет прописано принятое решение», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.

При себе водителю надо иметь удостоверение личности, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство. В заявлении необходимо безошибочно заполнить регистрационные данные автотранспорта, рассказали стражи порядка.

Фото и видео ДП Павлодарской области.


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