Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля

    1 Февраля 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для подачи заявки, как сообщили в Фонде развития промышленности, нужен компьютер, подключенный к интернету, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и установленная программа NCALayer. Данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП.

    Заявителю нужно будет определиться с автопроизводителем. После подачи заявки изменить автопроизводителя уже нельзя.

    В первом запуске смогут зарегистрироваться 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен.

    Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.

    Зарегистрироваться на платформе можно будет только на территории Казахстана.

    Условия программы льготного автокредитования остались прежними:

    - стоимость автомобиля – не более 15 млн тенге;

    - сумма финансирования – не более 10 млн тенге;

    - срок финансирования – не более 7 лет;

    - первоначальный взнос – от 0 %;

    - валюта кредитования – тенге;

    - ставка вознаграждения – 4 % годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5 % годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта, в том числе в залог;

    - заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

    В программе участвуют ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Банки Автопромышленность Автокредитование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отдельно встречусь с жителями всех жилых массивов Астаны – Женис Касымбек
    Гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля
    Президент посетил выставку ремесленников в Таразе
    Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров