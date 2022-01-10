Первые 500 млн тенге поступят в фонд «Сила в единстве» - НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первые 500 млн тенге поступят в фонд «Сила в единстве», созданный по инициативе бизнесменов города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что для оказания помощи предпринимателям, пострадавшим при беспорядках, в стране заработал Фонд поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве». Все желающие могут также оказать финансовую помощь. Ранее Национальный совет города Алматы обратился к казахстанским недропользователям и крупным предпринимателям с просьбой поддержать своих коллег и выделить финансовые средства на восстановление и запуск объектов малого и среднего бизнеса, поврежденного в ходе беспорядков.

Казахстанский бизнесмен, меценат, директор АО «КазАзот» Бахаридин Аблазимов решил внести от своего имени и от имени сотрудников 500 млн тенге на счет фонда поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве».

«Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры, сегодня день траура. Мы потеряли много граждан нашей страны. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших и сочувствие раненым. Благодаря принятым мерам Главы государства, постепенно воцаряется мир и стабильность. Теперь, услышав о том, что открыт фонд, я считаю своим гражданским долгом и от своего имени, от имени своих сотрудников хочу выделить финансовую помощь в размере 500 млн тенге», – рассказал Бахаридин Аблазимов.

Бахаридин Аблазимов родился в совхозе «Красная звезда» Жетысайского района Южно-Казахстанской области. По его словам, когда ему было 13 лет умер его отец. Мама осталась одна с десятью детьми, днем мыла полы на хлебозаводе города Жетысай, вечером работала караулила завод.

«Как говорят казахи, там, где единство – там есть согласие, благополучие. Слава Всевышнему, благодаря ему я достиг многого. В Алматы разорены и сожжены столовые, магазины, парикмахерские мелких предпринимателей. Призываю объединиться и вместе восстановить страну. Я верю, что состоятельные граждане поддержат инициативу «Атамекен». Призываю показать всему миру казахский народ с лучшей стороны. Давайте сплотимся. Соберемся по одним флагом. Наша сила в единстве», – призвал Бахаридин Аблазимов казахстанских бизнесменов выделить деньги в новый фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве».

Отметим, что эти средства будут выделяться после решения комиссии как предпринимателям Алматы, так и других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены. Все финансовые операции будут оцифрованы, Фонд гарантирует прозрачность поступающих и распределяемых денежных средств.

Все желающие оказать финансовую помощь могут связаться по телефонам сall – центра НПП и Регионального совета г. Алматы:

8775 1261839; 8778 410 1758; 8777 947 00 77 - Бауыржан Оразгалиев, РПП г. Алматы.