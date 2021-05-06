Первые 50 казахстанских студентов пройдут международную практику в сфере туризма в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный университет туризма и гостеприимства и Университет Анталия Билим активно реализуют сотрудничество в рамках предоставления международной стажировки студентам, передает МИА «Казинформ».

Международный университет туризма и гостеприимства был создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и по поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева Постановлением Правительства Республики Казахстан в марте 2019 года. Создание университета было закреплено в Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.

Международный университет туризма и гостеприимства является одним из первых в Казахстане профильных вузов международного уровня по подготовке специалистов в сфере туризма и спорта. Университет располагается в одном из древнейших, исторических городов Центральной Азии – г. Туркестане.

19 апреля 2021 года между Международным университетом туризма и гостеприимства и Университетом Анталия Билим (Турция) (ABU) был подписан договор о запуске международной программы экспериментального обучения туризму TELP (Tourism Experiental Learning Program). Партнером данного соглашения по программе TELP выступила сеть отелей Rixos (Турция). В рамках договора достигнута договоренность о прохождении студентами практики на базе отеля Rixos, включая образовательные теоретические курсы по туризму и гастрономии.

Первые 50 студентов Университета отправятся на практику 31 мая. Rixos Hotels вместе с ABU активно предлагают казахстанским студентам возможности для обучения и повышения квалификации, что в будущем поможет им стать всемирно признанными специалистами и менеджерами в сфере услуг. Главным преимуществом этой программы является то, что студенты, успешно завершившие программу ABU TELP, получат приоритет при трудоустройстве в отелях Rixos, прежде всего в Казахстане, а также в любой стране мира, где представлены эти отели.

Эта программа даст возможность студентам, обучающихся по образовательным программам в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, увидеть мир, приобрести новые компетенции, умения и навыки, проявить себя и заложить крепкие основы успешной карьеры в рамках своей будущей профессии.

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