АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Первые 2000 доз вакцины QazVac доставлены в Атыраускую область. Привиться казахстанской вакциной может любой житель региона на добровольной основе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

По словам главы обздрава, первые 2000 доз вакцины QazVac, состоящие из двух компонентов, прибыли в Атырау в воскресенье, 25 апреля. Сегодня их распределят в два прививочных пункта - 4 и 7 поликлиники города Атырау.

«Казахстанская вакцина QazCovid-in (QAZVAC) - это двухдозная вакцина. Один флакон рассчитан на одного человека. Кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов», - пояснил Асхан Байдувалиев.

Напомним, что первая партия казахстанской вакцины выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в количестве 50 тысяч доз и уже распределяется по все регионам Казахстана. Сегодня в числе первых вакцину QAZVAK получил министр здравоохранения РК Алексей Цой.