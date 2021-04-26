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    13:09, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Первые 2000 доз вакцины QazVac доставлены в Атыраускую область

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Первые 2000 доз вакцины QazVac доставлены в Атыраускую область. Привиться казахстанской вакциной может любой житель региона на добровольной основе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

    По словам главы обздрава, первые 2000 доз вакцины QazVac, состоящие из двух компонентов, прибыли в Атырау в воскресенье, 25 апреля. Сегодня их распределят в два прививочных пункта - 4 и 7 поликлиники города Атырау.

    «Казахстанская вакцина QazCovid-in (QAZVAC) - это двухдозная вакцина. Один флакон рассчитан на одного человека. Кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов», - пояснил Асхан Байдувалиев.

    Напомним, что первая партия казахстанской вакцины выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в количестве 50 тысяч доз и уже распределяется по все регионам Казахстана. Сегодня в числе первых вакцину QAZVAK получил министр здравоохранения РК Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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