АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» доставлены в Алматы. Вакцину доставили рейсом из Нур-Султана в 20:30 по местному времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации населения, на первом этапе для этой цели будет использоваться «Спутник V».

По прибытии партия препарата была отправлена на склады, в том числе на склад управления общественного здоровья Алматы.

Утром 1 февраля вакцину распределят по лечебным учреждениям восьми районов города. Препарат на авторефрижераторе с соблюдением предписанных протоколом мер транспортировки — в контейнерах с хладоэлементами, которые выдерживают температурный режим -18 С, - доставлен на склад в ГКБ №7. Вакцины распределены между медицинскими организациями, определенными в рамках вакцинации.

В Алматы проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по проведению профилактических прививок. Всего определено 40 ПМСП. Для иммунизации обучение проходят 144 медицинских специалиста управления общественного здоровья Алматы.

В каждой поликлинике, где будет проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации с положенным холодильным оборудованием. В кабинете будут присутствовать следующие специалисты – врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину будут в течение 30 минут находиться под наблюдением медиков.

На первом этапе, в феврале, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля начинается вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Казахстан 31 января 2021 года.



