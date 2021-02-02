Первые 1450 доз вакцины от коронавируса доставлены в Алматинскую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области, наряду со всеми регионами страны, началась вакцинация от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима области Батыржана Байжуманова, первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») прибыла в регион минувшей ночью.

«Первая партия вакцины, а это 1450 доз «Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»)», разработчиком которой является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прибыла сегодня ночью. Хранится на базе областного центра крови. Закупили холодильное оборудование, активные термоконтейнеры, поддерживающие в автоматическом режиме необходимую для хранения температуру -20 градусов», - отметил он.

Он также проинформировал, что вакцина доставлена четырем медицинским организациям области: в Карасайскую центральную районную больницу, Енбекшиказахскую ЦРБ, Каратальскую ЦРБ и в город Талдыкорган.

«На данный момент открыто 29 прививочных кабинетов. Первыми получат вакцину медицинские работники инфекционных отделений и больниц», - сказал заместитель акима области.

К слову, Батыржан Байжуманов в числе первых жителей области привился от коронавируса.

«Чувствую себя хорошо, все нормально», - прокомментировал он свое состояние.



