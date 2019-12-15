Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi. Даулет Ниетбаев завоевал золотую медаль в весе 55 кг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В весе 55 кг член казахстанской сборной Даулет Ниетбаев завоевал золотую медаль, победив борца из Монголии Давааниям Букшулума, занявшего второе место, на третьем месте - Икрам Абдреимов из Узбекистана.

В весовой категории 60 кг среди борцов лучшим был признан Баттсерен Енебиш из Монголии, второе место занял Хасанов Отарбек из Узбекистана. Спортсмен из Японии Ошума Такуми занял третье место.

Как сообщалось, чемпионат мира по qazaq kuresi стартовал в Актобе. Крупнейшее соревнование собрало спортсменов 40 стран. В их числе сборные Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и др.

Почетными гостями спортивных соревнований стали Герой труда РК, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров, почетный президент Федерации борьбы РК Даулет Турлыханов, чемпион Азиатских игр из Южной Кореи Ли Вон Хи, борец из Республики Иран Араш Миресмайели, представители ЮНЕСКО и др.

Министр энергетики РК, президент Международной федерации Qazaq kuresi Канат Бозумбаев, вице-министр культуры и спорта РК Елдос Рамазанов, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин пожелали спортсменам удачи.

«Главная цель чемпионата – формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством развития национальных видов», - сказал Канат Бозумбаев.

Ондасын Уразалин поприветствовал гостей на актюбинской земле.

«История борьбы qazaq kuresi неразрывно связана с историей жизни нашего народа. Имена легендарных казахских силачей Балуана Шолака, Кажымукана, Боранкула и многих других пользуются в народе огромным уважением как борцов, показавших необычайно яркие примеры настоящего мужества, невероятной физической силы», - подчеркнул аким области, поблагодарив Министерство культуры и спорта РК, Ассоциацию национальных видов спорта РК, Всемирную федерацию qazaq kuresi за содействие в проведении масштабного спортивного мероприятия.

Отметим, в первый день соревновались борцы в весе 60 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг.