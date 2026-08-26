Первую в СНГ солнечную зарядную станцию для электромобилей запустили в Астане

В Астане презентовали автономную солнечную зарядную станцию для электромобилей, которая, по данным разработчиков, стала первой подобной установкой в СНГ. Казахстан планирует масштабировать технологию и развернуть сеть аналогичных green-tech решений по всей стране, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Автономная зарядная станция расположена на площадке спортивного комплекса «Алатау». Проект разработан отечественным предприятием ТОО «BOLASHAQ POWER». Станция работает независимо от городских электросетей по принципу off-grid.

В состав комплекса входят солнечная генерация мощностью 100 кВт и накопители энергии общей емкостью 645 кВт·ч. Объект также соответствует критериям Зеленой таксономии Казахстана.

Презентация прошла в рамках выездного рабочего совещания под председательством вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева. В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта, акимата Астаны, АО «НК „ҚазАвтоЖол“ и НАО „Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов“.

Участники рассмотрели возможность развертывания аналогичных автономных станций вдоль ключевых республиканских автодорог, в городах, на промышленных предприятиях и других объектах инфраструктуры.

— Мы должны создавать не отдельные зеленые объекты, а целую инфраструктуру низкоуглеродной экономики, где возобновляемая энергетика, электротранспорт, инновационные технологии и углеродные проекты работают как единая система. Зарядная станция, работающая с использованием солнечной энергии, позволяет одновременно развивать инфраструктуру для электротранспорта и снижать углеродный след от его эксплуатации, — отметил Мансур Ошурбаев.

По его словам, задача заключается в переходе от единичных демонстрационных решений к их широкому применению в регионах Казахстана и создании экономически привлекательных условий для инвесторов.

Развитие сети подобных станций также позволит Казахстану сформировать портфель климатических проектов в рамках статьи 6 Парижского соглашения. Ожидается, что это будет способствовать привлечению частных инвестиций и системному снижению выбросов парниковых газов в транспортной отрасли.

В Министерстве экологии и природных ресурсов рассматривают автономную солнечную зарядную станцию как одну из точек роста для дальнейшего масштабирования green-tech решений в Казахстане.

Как сообщалось ранее, сеть электрозарядных станций в Казахстане продолжает расширяться вслед за ростом числа электромобилей. По данным Министерства транспорта РК, сейчас по стране работают 642 станции, а в ближайшее время их количество планируется увеличить почти вдвое.

Из Астаны в Алматы на электрокаре: как развивается инфраструктура для электромобилей — читайте в материале Kazinform.