Первую временную регистрацию авто с иностранным номером провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более 30-ти жителей Карагандинской области получили консультацию по временной регистрации автомашин с иностранными номерами. И появились первые желающие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Работа по временной регистрации автомашин, стоящих на постоянном учете в странах ЕАЭС и ввезенных в Казахстан до 1 февраля текущего года, началась сегодня в специализированных ЦОНах Карагандинской области.

С 9.00 утра сотрудники Управления административной полиции совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов разъясняли владельцам автомашин ввезенных из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси, как поставить транспорт на временный учет или постоянную регистрацию. Анна Джаксыбекова обратилась к начальнику Управления административной полиции Алибеку Мейрамову, с вопросом о перечне документов необходимых для регистрации автомашин.

«У нас с мужем есть автомашины «Toyota camry 55» 2016 года выпуска и «Lexus» 2008 года, которые мы купили в Российской Федерации. Сейчас решили поставить на постоянный учет в нашей стране. Мне разъяснили, что первую машину могу поставить на постоянный учет, оплатив госпошлины и первичную регистрацию. А вторая более старше, и поэтому я буду ездить на ней в рамках международного движения»,-рассказала Анна Джаксыбекова, которая слышала много слухов по автомашинам с иностранными номерами. Однако сегодня, после получения разъяснения, ей стала все понятно.

В целом в течение дня получили консультацию 30 человек из них 20 по регистрации автотранспорта Российской Федерации, 8 – Армении и 2 – Кыргызстана.

Стоить отметить, что на территории области прием граждан осуществлялся в восьми ЦОНах, это специализированные ЦОНы Караганды, ЦОНы городов Темиртау, Жезказган, Балхаш, а также Абайского, Жанааркинского, Осакаровского и Каркаралинского районов.

Работа по разъяснению и временной регистрации вышеуказанных транспортных средств будет проходить с 1 февраля до 1 марта с 9:00 до 18:00 без выходных.

Также работает телефон горячей линии 8-775-617-96-18, 8(7212) 55-87-06.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

Президент РК дал поручение Генпрокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные, незапрещенные законодательством меры.

В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.