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Первую ветроэлектростанцию запустили в Актюбинской области

19 Декабря 2019 00:37
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Первую ветроэлектростанцию запустили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Каргалинском районе введена в строй первая ветроэлектростанция в Актюбинской области. Проект реализован итальянским инвестором «Eni» совместно с компанией «General Electric» при поддержке НК «Kazakh Invest», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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В церемонии запуска приняли участие аким области Ондасын Уразалин, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в РК Паскуале Д'Авино, исполнительный вице-президент «Eni» по Центрально-Азиатскому региону Лука Виньяти, представители компаний «General Electric», «BI Group», государственных органов и институтов развития региона.

«В рамках поручений Главы государства по привлечению иностранных инвестиций и переходу к «зеленой экономике» в нашем регионе принимаются все необходимые меры. Сегодня важный день для развития экономического потенциала Актюбинской области: мы запускаем первый пилотный проект в сфере возобновляемых источников энергии мощностью 48 МВт», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

Строительство ветроэлектростанции стартовало в декабре 2018 года. Стоимость проекта составляет 33 млрд тенге.

Ежегодно здесь планируют генерировать порядка 200 ГВт/ч. По словам специалистов, реализация проекта позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на более чем 172 тысяч тонн в год. «Наша задача - создать комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, что, безусловно, позволит привлечь новых инвесторов в приоритетные сектора экономики. Думаю, что инвестиции компании «Eni» в размере 100 млн долларов США в регион являются результатом поддержки перспективного проекта со стороны властей. Мы готовы оказать всестороннее содействие инвестору в строительстве второго этапа ветропарка в 2020 году», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

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Ключевые слова: Энергетика, Актюбинская область,
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Самал Ендибаева

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