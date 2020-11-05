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Первую в стране государственно-частную сельскую школу открыли в СКО

5 Ноября 2020 09:13
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Первую в стране государственно-частную сельскую школу открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Петерфельд Северо-Казахстанской области открыли школу «Кызылжар Абай орта мектебі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На августовском педсовещании аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что Петерфельдскую школу передали в доверительное управление.

«Это первый проект государственно-частного партнерства среди сельских школ страны. Образовательное учреждение в селе Петерфельд изменилось до неузнаваемости. Инвесторы вложили средства в его реконструкцию и оснастили современным оборудованием. Созданы все условия для обучения детей. Совместно с Назарбаев интеллектуальной школой повышают квалификацию сельских педагогов, будут применяться передовые образовательные технологии. Это, безусловно, положительно скажется на успеваемости школьников», - написал на своей странице в сети Facebook Кумар Аксакалов.

В пресс-службе Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска проинформировали, что АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» сотрудничает с новым учебным заведением в рамках программы «Ауыл мектебі».

Председатель правления Куляш Шамшидинова, принявшая участие в презентации школы, отметила, что проект в дальнейшем будет поддержан NIS.

«Цель – повышение качества образования в сельских школах. В отдаленных населенных пунктах должна быть создана современная среда обучения. Учительский состав, который здесь трудится, прошел специальное обучение. В дальнейшем необходимо рассмотреть вопрос о внедрении его программы в других школах», - сказала К. Шамшидинова.

В пресс-службе добавили, что школа в будущем станет опытно-ресурсным центром.

«В планах открытие пришкольного интерната, где будут учиться дети из близлежащих сел. Благодаря этому проекту школа получает инвестиции, уровень образования в селе выходит на новый уровень. Городские и сельские дети должны получать равное качественное образование», - написал К.Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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