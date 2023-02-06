Первую в регионе горнолыжную базу открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зимний туризм развивают в Жамбылской области. В одном из красивейших природных мест южного Казахстана – Жуалынском районе – начала работать горнолыжная база этно-туристического комплекса «Коксай». Завершается строительство крупного горнолыжного комплекса «Каралма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие зимние виды спорта, как катание на лыжах и коньках, до сих пор были непопулярны в жамбылском регионе по причине довольно теплых зим и отсутствия снежного покрова. Однако именно Жуалынский район называют «жамбылской Сибирью» из-за суровых зим и сильных снегопадов. В прежние годы для жуалынских школьников практиковали зимние походы на лыжах.

Летом в Жуалах климат умеренно жаркий и сухой при температуре плюс 30 градусов, а зимой морозы достигают 20 - 25 градусов, часты снежные бураны, из-за чего районный центр назывался Бурное (сейчас - Б. Момышулы). Снег лежит с декабря по март, при этом средняя толщина снежного покрова - 1,2 метра.

Открывшийся в регионе новый объект туризма горнолыжная база «Коксай» предназначена для круглогодичного использования, катания на лыжах, для зимнего и летнего спортивного отдыха. Горнолыжный склон базы с возможностями длинных спусков отлично подходит для людей, только начинающих вставать на лыжи. Летом для отдыхающих появится возможность конных и пеших экскурсий по горным тропам.

На территории горнолыжной базы Коксай» возвели этноаул, гостиничный комплекс, рестораны. Здесь имеется пункт проката лыж и сноубордов, спуск для тюбинга, обзорная площадка, кафе. Комплекс «Коксай» может принять в день до 500 человек. Объект полностью обеспечивается электроэнергией за счет солнечных батарей. Туристический проект предполагает создание 40 новых рабочих мест, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В церемонии открытия горнолыжной базы этно-туристического комплекса «Коксай» принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Глава региона подчеркнул, что местные природно-климатические условия благоприятны для развития туризма.

«Нет сомнений в том, что новая база обретет популярность среди любителей зимних видов спорта и активного отдыха. Созданы все условия, чтобы не только жамбылцы, но и жители соседних регионов могли здесь отдыхать и зимой, и летом. В нашей области развитию туризма уделяется особое внимание. В прошлом 2022 году Тараз первым из городов Казахстана официально вошел во Всемирный список городов ремесленников. Учитывая историко-культурную важность региона, на системной основе будет проводиться работа по развитию туристической инфраструктуры», - сказал аким области, подчеркнув при этом, что местные власти всегда готовы оказывать поддержку подобным проектам, в том числе, по подведению инженерных коммуникаций.

Помимо этого, в Жуалынском районе завершается возведение крупного в Жамбылской области горнолыжного комплекса «Каралма». Уже более двух лет, с перерывами из-за пандемии коронавируса и перебоев с поставками, строится этот горнолыжный комплекс.

Географически благоприятно расположение будущего круглогодичного курорта, находящегося в 70 км от Тараза, на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы. С вершины горы проложена горнолыжная трасса протяженностью 2 500 метров. Проработана схема канатных дорог и горнолыжных трасс «Каралмы» общей протяженностью спусков 30 км.

На сооружение этого туристического объекта направлено более 4 млрд тенге частных средств. От трассы Западная Европа - Западный Китай до горнолыжной базы «Каралма» проложено 8 км автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания.

Новый жамбылский курорт сможет принимать до четырех тысяч человек.

Находящийся в 60 км от Тараза Жуалынский район издавна называют «краем тысячи родников и тысячи батыров». Жуалы с древности славились девственной природой, плодороднейшими почвами и множеством родников. Жуалы простираются вдоль подножия горных хребтов Кулана, Боролдая, Кошкараты. Здесь расположено живописное озеро Биликоль, горный каньон Коксай, отроги Западного Тянь-Шаня. А ущелье Бериккара в Жуалах официально признано мировой родиной тюльпанов.

В 1926 году на территории Жамбылской (Жуалынский район) и частично Туркестанской областей был основан знаменитый республиканский Аксу-Джабаглинский заповедник, ставший самым первым заповедником в Казахстане и первым в Центральной Азии получившим статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Живописный горный каньон Коксай образован рекой Коксай, берущей начало в ледниках и прорезавшей причудливые формы скал. Коксай – самое восточное ущелье заповедника Аксу-Джабаглы пользуется особенной популярностью у туристов, альпинистов и парапланеристов.

Географически благоприятное расположение этих горнолыжных объектов, природные красоты, возможности длинных спусков – всё это делает весьма заманчивыми перспективы развития нового туристического направления в регионе. Ожидается развитие и сопутствующего бизнеса – общественное питание, транспорт, сфера услуг. Экономику региона оживят создание рабочих мест для жителей Жуалов и налоговые поступления в бюджет Жуалынского района.

По оценкам специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Здесь возможен широкий спектр оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров с посещением санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области