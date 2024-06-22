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    00:20, 22 Июнь 2024 | GMT +6

    Первую в мире выплату от ВБ за сокращение выбросов получил Узбекистан

    Всемирный банк
    Фото: World Bank

    Узбекистан получил $7,5 млн в виде «углеродного финансирования» за сокращение выбросов в объеме 500 тысяч тонн углекислого газа, передает корреспондент Kazinform.

    По данным Всемирного банка, Узбекистан стал первой страной мира, получившей выплату за достижения результатов в области снижения выбросов в энергетическом секторе. Это стало возможным в рамках проекта «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» по переходу к экологически чистым источникам энергии.

    — Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира, — сказал глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.

    Правительство Узбекистана обязалось использовать часть средств для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ.

    Кроме того, проектные средства внесут вклад в реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к «зеленой» экономике.

    Теги:
    Финансы Зеленая экономика Узбекистан Всемирный банк
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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