Первую в мире выплату от ВБ за сокращение выбросов получил Узбекистан

Узбекистан получил $7,5 млн в виде «углеродного финансирования» за сокращение выбросов в объеме 500 тысяч тонн углекислого газа, передает корреспондент Kazinform.

По данным Всемирного банка, Узбекистан стал первой страной мира, получившей выплату за достижения результатов в области снижения выбросов в энергетическом секторе. Это стало возможным в рамках проекта «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» по переходу к экологически чистым источникам энергии.

— Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира, — сказал глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.

Правительство Узбекистана обязалось использовать часть средств для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ.

Кроме того, проектные средства внесут вклад в реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к «зеленой» экономике.