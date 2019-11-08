Первую в Казахстане полонийную библиотеку открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане появилась первая в Казахстане полонийная библиотека, в которой собраны книги польских авторов на разных языках, передает МИА «Казинформ».

Торжественное открытие нового читального зала «Publiczna Biblioteka Polonijna» (Общественная полонийная библиотека) состоялось в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова. Участниками мероприятия стали представители Посольства Польши в Казахстане, Союза поляков Казахстана, педагоги и студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Реализацией проекта занимается общественное объединение «Polska Jedność».

«Сегодня для нас, полонии столицы и общественного объединения «Polska Jedność», большой день – мы впервые и первыми в стране открываем читальный зал «Publiczna Biblioteka Polonijna» при поддержке Посольства Польши в Казахстане и Центральной библиотечной системы города Нур-Султана. Автор идеи и директор проекта – общественный деятель и журналист Ринат Дусумов. Проект «Общественная полонийная библиотека» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, которое мы заключили с Центральной библиотечной системой города Нур-Султана», - сообщила руководитель ОО «Polska Jedność» Анна Добровольская.





Важность события отметили Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич, заместитель директора ЦБС Гульмира Абылгазина, глава Союза поляков Казахстана Екатерина Островская, заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева профессор Евгения Журавлева, атташе по делам обороны при Посольстве Польши в Казахстане Петр Вуйтович.

«Идея появилась в феврале, литературу собирали, как говорится, с миру по книжке. Сейчас в читальном зале представлено порядка 300 книг польских авторов на польском, казахском, русском и английском языках, все они подарены неравнодушными людьми из Казахстана и Польши. Признаюсь, реализовать проект практически на пустом месте оказалось достаточно сложно. Он получился спонтанным, соответственно, не было предусмотрено каких-то специальных денежных средств. Все делалось на голом энтузиазме. Надеюсь, жители и гости столицы оценят эту инициативу. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в становление полонийной библиотеки. Отдельное спасибо отцу Павлу Блоку, благодаря именно его призыву в соцсети и его друзьям в Польше, наш книжный фон пополнился сразу на 60 кг книг», - рассказал автор проекта Ринат Дусумов.





На книжных полках, символично выстроенных в слово «кiтап» - польская классика от Адама Мицкевича до нобелевских лауреатов по литературе Генрика Сенкевича, Владислава Реймонта, Виславы Шимборской и Чеслава Милоша (последние, кстати, на казахском языке), историческая и детская литература. Отдельный стеллаж отведен книгам так называемых «польских певцов Казахстана» Адольфа Янушкевича и Александра Затаевича и казахстанских авторов польского происхождения.





Открытие полонийной библиотеки дало старт работе нового Центра польской литературы и культуры «Światło» общественного объединения «Polska Jedność», который будет работать при поддержке Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова. В планах – ежемесячные литературные встречи.





К слову, первая из них прошла в этот же день. После официальной части состоялась презентация книги польских и казахстанских ученых «Польская делегатура в Казахстане. 1941-1943 годы». Авторы - доктор исторических наук Дмитрий Легкий и магистр истории Асель Беркимбаева из Костаная, Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич. По его словам, книга основана на документах, хранящихся в архивах и музеях Костанайской области. После небольшого исторического экскурса, дипломат рассказал о значимости сборника и ответил на вопросы зрителей.