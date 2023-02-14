Первую в истории вспышку смертельного вируса Марбург зафиксировали в Экваториальной Гвинеи

МАЛАБО. КАЗИНФОРМ – Первая в истории вспышка вируса Марбург зафиксирована в Экваториальной Гвинее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В понедельник власти страны заявили о первой вспышке высокозаразного заболевания из того же семейства вирусов, которые вызывают лихорадку Эбола. Вирус Марбург характеризуется высокой летальностью.

Предполагается, что по меньшей мере девять человек уже умерли от вируса на западе страны в провинции Киентем. Предварительные анализы, взятые и отправленные в Институт Пастера в Сенегале дали положительный результат на вирусную геморрагическую лихорадку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что еще 16 человек в настоящее время находятся на карантине с подозрением на вирус. У всех наблюдаются характерные симптомы – лихорадка, усталость, рвота с примесью крови. ВОЗ направила в район группу экспертов для поддержки медицинских работников.

В провинции ограничено передвижение вокруг двух деревень, где было зафиксировано большинство случаев заболевания. Продолжается отслеживание потенциальных контактов.

Это первая вспышка, зарегистрированная в стране, и третья в Западной Африке. Гана подтвердила один случай в прошлом году, а Гвинея – годом ранее.

Вирус передается людям от фруктовых летучих мышей и распространяется между людьми через кровь, экскременты, пот, слюну и сперму. Хотя вакцин или методов лечения не существует, тем, у кого диагностирован вирус, рекомендуется пить много воды.

Предыдущие вспышки вируса Марбург в Африке были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Фото: reuters.com