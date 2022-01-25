Первую в истории лицензию в лыжном двоеборье на Олимпиаду завоевал Чингиз Ракпаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью представит страну на предстоящей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лицензию на главный старт завоевал Чингиз Ракпаров.

«На Олимпиаду мы смогли квалифицироваться посредством набранных очков на международных соревнованиях. Чингиз - молодой спортсмен. Для него эта Олимпиада станет большим опытом. Также отмечу, что у нас был шанс отправить в Пекин двух атлетов. Однако выступит в итоге только Ракпаров. Как бы то ни было, мы проделали большую работу»,- озвучил главный тренер команды Дильшат Мираев.

Добавим, что Ракпаров трижды являлся участником мирового первенства.