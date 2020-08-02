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Первую в арабском мире атомную станцию запустили в ОАЭ

Автор:  
Арнур Рахимбеков
2 Августа 2020, 12:29
Первую в арабском мире атомную станцию запустили в ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Объединенные Арабские Эмираты начали эксплуатацию атомной электростанции «Барака» в эмирате Абу-Даби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации эмиратского агентства WAM , АЭС «Барака» - первая в арабском регионе и тридцать третья в мире, которая будет генерировать энергию атома в безопасную и надежную электроэнергию с базовой нагрузкой.

Новая АЭС построена в муниципальном регионе Ад-Дафра в эмирате Абу-Даби, рассчитана на срок работы до 60 лет.

«Сегодня мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного энергетического реактора в арабском мире», - заявил на открытии премьер-министр, вице-президент ОАЭ, шейх эмирата Дубая Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, добавив, что ядерное топливо было успешно загружено в первый из четырех блоков.

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Как только ядерная установка будет полностью введена в эксплуатацию, она будет производить 5,6 гигаватт электроэнергии, предотвращая выброс более 21 млн тонн выбросов углерода в год. Это эквивалентно эксплуатации 3,2 млн автомобилей в год на дорогах ОАЭ.

«Атомная энергетическая станция «Барака» стала двигателем роста для страны. Она будет поставлять 25 процентов электроэнергии ОАЭ с нулевыми выбросами углерода, а также поддержит экономическую диверсификацию за счет создания тысяч высокооплачиваемых рабочих мест за счет создания устойчивой местной отрасли атомной энергетики и цепочки поставок», - заявил главный исполнительный директор Emirates Nuclear Energy Corporation Мохамед Аль-Хаммади.

Системы АЭС будут постоянно контролироваться и тестироваться в течение следующих нескольких месяцев для того, чтобы убедиться, что они отвечают всем нормативным требованиям и самым высоким международным стандартам безопасности, качества и безопасности.

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Энергетика   Арабские эмираты  
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