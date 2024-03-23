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    04:54, 23 Март 2024 | GMT +6

    Успешную операцию по пересадке свиной почки человеку провели в США

    Первую успешную операцию по пересадке свиной почки человеку провели в США
    Фото: Еuronews

    Американские врачи провели первую успешную пересадку генетически модифицированной свиной почки человеку. 62-летний пациент перенёс операцию хорошо и надеется, что вскоре сможет покинуть больницу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews

    Операция по трансплантации в Массачусетской больнице общего профиля Бостона заняла четыре часа.

    Как сообщается, 62-летний пациент перенес её хорошо и сейчас восстанавливается. Рик Слэйман надеется, что почка приживётся и он вскоре сможет покинуть больницу.

    Слэйман давно страдает от почечной недостаточности. Шесть лет назад в этой же больнице ему пересадили донорскую почку от человека, но организм её отторг.

    Успешно проведённую операцию врачи назвали «важной вехой», так как человеческих донорских органов всем нуждающимся не хватает. Зачастую пациентам приходится ждать трансплантации длительное время.

    Как сообщалось, недавно китайские ученые успешно осуществили пересадку генно-модифицированной печени свиньи человеку, у которого зафиксировали смерть мозга, чтобы имитировать лечение пациента с печеночной недостаточностью.

    Теги:
    Наука Здравоохранение Мировые новости США
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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