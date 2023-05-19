Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Первую тревожную кнопку SOS запустили в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 22:44
Первую тревожную кнопку SOS запустили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях реализации поручения Главы государства по развитию цифровизации полицейской деятельности в Шымкенте введена в действие кнопка SOS для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Через эту кнопку жители и гости города получают возможность мгновенно связаться с центром оперативного управления городского департамента полиции и сообщить о правонарушении, а также обратиться к полицейским за помощью. Встроенные камера и динамики обеспечивают видеосъемку и аудиосвязь полицейского с обратившимся лицом. Получив сообщение, инспектор ЦОУ сразу же направляет на место автоэкипаж полиции. Первую в городе кнопку SOS установили перед торгово-развлекательным центром Mega Planet. Эта территория является одним из самых популярных общественных мест в мегаполисе с большим скоплением людей.

Всего в Шымкенте планируется установить еще 25 таких устройств, что позволит оперативно реагировать на обращения граждан.


Безопасность   Видео   МВД РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Названы недостатки системы ОСМС
Названы недостатки системы ОСМС
Теннисист Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Турине
Теннисист Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Турине
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Словакия - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Словакия - Казахстан
Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане