Первую тревожную кнопку SOS запустили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях реализации поручения Главы государства по развитию цифровизации полицейской деятельности в Шымкенте введена в действие кнопка SOS для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Через эту кнопку жители и гости города получают возможность мгновенно связаться с центром оперативного управления городского департамента полиции и сообщить о правонарушении, а также обратиться к полицейским за помощью. Встроенные камера и динамики обеспечивают видеосъемку и аудиосвязь полицейского с обратившимся лицом. Получив сообщение, инспектор ЦОУ сразу же направляет на место автоэкипаж полиции. Первую в городе кнопку SOS установили перед торгово-развлекательным центром Mega Planet. Эта территория является одним из самых популярных общественных мест в мегаполисе с большим скоплением людей.

Всего в Шымкенте планируется установить еще 25 таких устройств, что позволит оперативно реагировать на обращения граждан.