Первую победу в сезоне КХЛ одержал «Барыс»

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл домашний матч с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде казахстанский клуб вышел вперед благодаря шайбе Джозефа ЛаБейт, но соперник сравнял счет до перерыва. На старте второго Алихан Асетов замесил Тайлера Граоваца за грубое нарушение на Динмухамеде Кайыржане, а затем команды снова обменялись взятиями ворот, у хозяев отметился Джереми Бракко.

Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выйти вперед, однако почти сразу отличился Роман Старченко, позже он оформил дубль и принес своему клубу первую победу в новом сезоне после пять поражений подряд — 4:3.

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 — 05:11 ЛаБейт (Оберг, Барбер). В большинстве

1:1 — 16:55 Чудинов (Горшков). В большинстве

1:2 — 24:49 Шэн (Чудинов, Гутик). В равенстве

2:2 — 26:12 Бракко (ЛаБейт, Барбер). В большинстве

2:3 — 40:20 Фьоре (Соловьёв, Горшков). В равенстве

3:3 — 42:36 Старченко (Скленичка). В равенстве

4:3 — 53:25 Старченко (Шайхмедденов, Шалапов). В равенстве.

Вратари: Шутов — Серебряков

Штраф: 21:36 (4:6, 17:30, 0:0).