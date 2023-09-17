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    19:44, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первую победу в сезоне КХЛ одержал «Барыс»

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    Фото: sports.kz
    В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл домашний матч с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом периоде казахстанский клуб вышел вперед благодаря шайбе Джозефа ЛаБейт, но соперник сравнял счет до перерыва. На старте второго Алихан Асетов замесил Тайлера Граоваца за грубое нарушение на Динмухамеде Кайыржане, а затем команды снова обменялись взятиями ворот, у хозяев отметился Джереми Бракко.

    Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выйти вперед, однако почти сразу отличился Роман Старченко, позже он оформил дубль и принес своему клубу первую победу в новом сезоне после пять поражений подряд — 4:3.

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

    Шайбы:

    1:0 — 05:11 ЛаБейт (Оберг, Барбер). В большинстве

    1:1 — 16:55 Чудинов (Горшков). В большинстве

    1:2 — 24:49 Шэн (Чудинов, Гутик). В равенстве

    2:2 — 26:12 Бракко (ЛаБейт, Барбер). В большинстве

    2:3 — 40:20 Фьоре (Соловьёв, Горшков). В равенстве

    3:3 — 42:36 Старченко (Скленичка). В равенстве

    4:3 — 53:25 Старченко (Шайхмедденов, Шалапов). В равенстве.

    Вратари: Шутов — Серебряков

    Штраф: 21:36 (4:6, 17:30, 0:0).


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