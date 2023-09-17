Первую победу в сезоне КХЛ одержал «Барыс»
В первом периоде казахстанский клуб вышел вперед благодаря шайбе Джозефа ЛаБейт, но соперник сравнял счет до перерыва. На старте второго Алихан Асетов замесил Тайлера Граоваца за грубое нарушение на Динмухамеде Кайыржане, а затем команды снова обменялись взятиями ворот, у хозяев отметился Джереми Бракко.
Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выйти вперед, однако почти сразу отличился Роман Старченко, позже он оформил дубль и принес своему клубу первую победу в новом сезоне после пять поражений подряд — 4:3.
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 — 05:11 ЛаБейт (Оберг, Барбер). В большинстве
1:1 — 16:55 Чудинов (Горшков). В большинстве
1:2 — 24:49 Шэн (Чудинов, Гутик). В равенстве
2:2 — 26:12 Бракко (ЛаБейт, Барбер). В большинстве
2:3 — 40:20 Фьоре (Соловьёв, Горшков). В равенстве
3:3 — 42:36 Старченко (Скленичка). В равенстве
4:3 — 53:25 Старченко (Шайхмедденов, Шалапов). В равенстве.
Вратари: Шутов — Серебряков
Штраф: 21:36 (4:6, 17:30, 0:0).