Первую партию вакцины Vero Cell доставили в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Китайская вакцина Vero Cell будет доступна жителям региона в пятнадцати прививочных пунктах региона уже с 17 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 16 августа на фармацевтический склад Атырауской области поступили первые 10 тысяч доз первого и второго компонентов вакцины Vero Cell (по 5 тысяч доз каждого). В настоящее время идет распределение китайской вакцины по прививочным пунктам региона.«Вакцина Vero Cell будет доступна для населения уже с 17 августа в 15 прививочных пунктах области. Интервал вакцинации между первым и вторым компонентами составляет 21-28 дней», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.Получить вакцину Vero Cell можно в городских поликлиниках 1,2,3,4,5,7, Геологской поликлинике, Жылыойской, Индерской, Исатайской, Курмангазинской, Кызылкугинской, Макатской, Махамбетской районных больницах.Напомним, вакцина от COVID-19 SARS-CoV-2 (VeroCell) одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания вакцины проводили в нескольких странах. Результаты третьего этапа показали, что эффективность вакцины против коронавируса составляет 79%. ВОЗ рекомендует использовать эту вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше.Китайская вакцина Vero Cell имеет противопоказания: ее нельзя ставить людям младше 18 лет, беременным и кормящим, аллергикам, эпилептикам и больным с синдром Гийена-Барре в анамнезе.



