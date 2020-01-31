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Первую оплату за свой труд получили студенты-волонтёры в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области волонтёры в рамках проекта «Социальный студенческий ваучер» начали получать оплату за свой труд. Одними из первопроходцев стали студенты Карагандинского государственного индустриального университета, передает МИА «КАзинформ».
В проекте участвуют более 40 студентов КГИУ. В январе четыре волонтёра выполнили необходимые условия и получили по 20 тысяч тенге. С ноября по декабрь 2019 года молодые люди трудились по программе «Социальный студенческий кредит» в рамках республиканского благотворительного проекта «Жеңіс». Цель этого проекта – поддержка старшего поколения, организация досуга пенсионеров.
2020 год по инициативе Главы государства объявлен в Казахстане Годом волонтёра. Для поддержки волонтёрских инициатив запущен проект «Социальный студенческий ваучер». За 20 часов волонтёрской работы студенты получают вознаграждение в сумме 20 тысяч тенге, за 50 часов – 50 тысяч тенге.
Для взаимодействия волонтёрских организаций, координации их деятельности запущена единая интернет-платформа Qazvolunteer.kz. На сайте может зарегистрироваться каждый желающий. Волонтёры получили возможность разместить в открытом доступе информацию о своей деятельности. Организаторам проектов и акций стало легче найти единомышленников и исполнителей. На платформе также формируется рейтинг волонтёров.
В Темиртау действует волонтёрская организация «Шанырак» при городском молодёжном клубе. Движение объединило более 200 молодых людей. Волонтёры посещают детские дома, помогают пожилым, участвуют в социальных акциях. В случае пропажи людей организовывают свои группы поиска и помогают полиции.
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