Первую мультимодальную перевозку осуществили через Трансафганский коридор

«KTZ Express» и АО «QazTrade» в партнерстве с пакистанским логистическим оператором «National Logistics Corporation» осуществили первую мультимодальную перевозку через Трансафганский коридор. Об этом сообщили в «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках сотрудничества по развитию экспортного потенциала АО «KTZ Express» и АО «QazTrade» в партнерстве с пакистанским логистическим оператором «National Logistics Corporation» осуществили пилотную мультимодальную перевозку в порт Джебель-Али (ОАЭ) через Афганистан и Пакистан, — сообщили в в компании.

Транспортная цепочка началась на СЭЗ «Павлодар» 27 апреля. Продукцию погрузили в две фуры по 21 тонне и отправили на ТЛЦ «Жетыген». Груз переместили в два 40-футовых морских контейнера. Контейнеры установили на грузовики с прицепом-контейнеровозом и отправили в пакистанский порт Карачи.

В Карачи груз прибыл за 20 дней, преодолев 4 900 километров. 1 июня контейнеры погрузили на фидерное судно, а 3 июня их доставили в порт Джебель-Али.

Общий срок транспортировки составил 38 суток. Всего по маршруту планируется перевезти в июне–июле 60 контейнеров.