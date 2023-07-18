Первую миссию на Луну запустит в августе Россия

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первая в истории современной России миссия на Луну будет запущена 11 августа, резервная дата - 12 августа. Об этом сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Роскосмосе ранее сообщали ТАСС, что госкорпорация планирует запустить космический аппарат «Луна-25» в августе. В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 11 августа 2023 года с космодрома Восточный.

«Старт намечен с Восточного 11 августа, запасной день - 12 августа», - сказал Митрофанов в ответ на соответствующий вопрос.

Первым аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция «Луна-25». В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

Ранее сообщалось о том, что Индия запустила историческую космическую миссию на Луну. Китай осуществил свою «лунную» программу, первым в мире отправив луноход на обратную сторону Луны и осуществив возврат образцов лунного грунта.