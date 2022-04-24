Первую международную IT-школу открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новое образовательное учреждение открыли при поддержке Министерства цифрового развития и акимата Костанайской области на базе университета КиНЭУ в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

IT-школа представляет собой уникальную программу оффлайн- и онлайн-обучения, созданную международным IT-проектом Lerna.

«IT-направление - одно из самых динамично развивающихся в мире. При этом в стране сформировался высокий дефицит кадров в IT-сфере. Поэтому в своем Послании Президент поручил подготовить 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов до 2025 года. В нашем регионе стоит задача подготовить 135 специалистов в этом году, до 2025 года - 540», - сказал руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.

По его словам, в стране наблюдается нехватка IT-специалистов по трендовым направлениям: продакт-менеджер, архитектор облачных решений, DevOps инженер и другие. По данным enbek.kz, потребность в IТ-специалистах от крупных компаний составляет около 600 человек за последний год.

Новая школа планирует обучать молодежь современным специальностям в области IT и Digital.

Первый курс - программирование на Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Программа используется в веб-разработке, создании приложений, аналитике данных, системах автоматизации.

В конце обучения слушатели получат международный сертификат (диплом) об успешном окончании. Длительность обучения - 18 недель. Полноценно школа приступит к работе уже в начале мая.