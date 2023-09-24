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    12:10, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Серебро принесла Казахстану на Азиаде-2023 Абиба Абужакынова

    Абиба Абужакынова
    Фото: пресс-служба НОК РК

    Серебряную медаль Казахстану обеспечила дзюдоистка  Абиба Абужакынова, которая вышла в финал в весе 48 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.

    В полуфинале казахстанка прошла Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи.

    А Магжан Шамшадин (60 кг) в полуфинале проиграл южнокорейцу Ли Ха Риму и теперь будет биться за бронзу.

    В финале Абиба Абужакынова уступила трехкратной и действующей чемпионке мира из Японии - Нацуми Цуноде.

     

     

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