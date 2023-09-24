Серебро принесла Казахстану на Азиаде-2023 Абиба Абужакынова

Серебряную медаль Казахстану обеспечила дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая вышла в финал в весе 48 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.

В полуфинале казахстанка прошла Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи.

А Магжан Шамшадин (60 кг) в полуфинале проиграл южнокорейцу Ли Ха Риму и теперь будет биться за бронзу.

В финале Абиба Абужакынова уступила трехкратной и действующей чемпионке мира из Японии - Нацуми Цуноде.