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Первую ледовую переправу открыли в Павлодарской области

18 Января 2022 12:41
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Первую ледовую переправу открыли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ледовая переправа через реку Иртыш находится у села Ямышево района Аккулы Павлодарской области. Толщина льда в районе переправы способна выдержать груз от трех до пяти тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из числа запланированных восьми ледовых переправ по области на сегодняшний день функционирует только одна. Данная переправа находится в районе села Ямышево района Аккулы на реке Иртыш», - сообщил старший офицер управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ерлан Касимов.

По данным ДЧС, это первая ледовая переправа, открытая в регионе нынешней зимой. Она открылась 18 января. Толщина льда в районе переправы составляет 65-70 сантиметров и может выдержать груз от трёх-пяти тонн. При этом свойства льда могут меняться в зависимости от погоды.

«В целях безопасности вашей жизни, а также ваших близких просим вас воздержаться от выхода на лёд», - добавил Е. Касимов, обратившись к жителям и гостям Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #Общество   #ДЧС  
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Автор:

Антон Гагарин

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