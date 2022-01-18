Первую ледовую переправу открыли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ледовая переправа через реку Иртыш находится у села Ямышево района Аккулы Павлодарской области. Толщина льда в районе переправы способна выдержать груз от трех до пяти тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из числа запланированных восьми ледовых переправ по области на сегодняшний день функционирует только одна. Данная переправа находится в районе села Ямышево района Аккулы на реке Иртыш», - сообщил старший офицер управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ерлан Касимов.

По данным ДЧС, это первая ледовая переправа, открытая в регионе нынешней зимой. Она открылась 18 января. Толщина льда в районе переправы составляет 65-70 сантиметров и может выдержать груз от трёх-пяти тонн. При этом свойства льда могут меняться в зависимости от погоды.

«В целях безопасности вашей жизни, а также ваших близких просим вас воздержаться от выхода на лёд», - добавил Е. Касимов, обратившись к жителям и гостям Павлодарской области.