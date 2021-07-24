Новости
Первую для Казахстана медаль в Токио выиграл Елдос Сметов
24 Июля 2021 16:24
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершился поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
«Первая медаль в Токио! Елдос Сметов - бронзовый призёр Олимпиады-2020», - отмечается на странице Национального олимпийского комитета в Instagram.
В поединке за бронзовую медаль, казахстанский дзюдоист, представляющий Казахстан в весовой категории до 60 кг, одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.
Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.
Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.
Поделиться:
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио
- Токио-2020: Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке
- Как пришел в классическую борьбу первый чемпион Олимпиады-казах Жаксылык Ушкемпиров, рассказал его тренер Ром Ильматов
- Зарина Дияс не доиграла свой первый матч из-за травмы на Олимпиаде-2020
- Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года
- Александр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн