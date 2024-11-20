Первую детскую книгу на казахском языке, напечатанную шрифтом Брайля, презентовали в Конаеве

Организатором мероприятия выступил акимат Алматинской области, а инициативу поддержала поэтесса и президент общественного фонда «Білте» Мақпал Мыса. В сборник вошли произведения 22 авторов, и его цель — предоставить детям с нарушениями зрения возможность развивать свои знания на родном языке.

Презентация собрала широкую аудиторию, включая депутатов Парламента, представителей культурной и образовательной сферы региона. Сенатор Амангелды Толамисов в своем выступлении отметил важность данного проекта в улучшении образовательных условий для детей с особенностями развития.

- Этот сборник открывает большие возможности для детей с особыми потребностями. Они смогут читать литературные произведения на казахском языке, напечатанные шрифтом Брайля, и обогащать свои знания. Такие проекты играют важную роль в дальнейшем развитии инклюзивного образования в нашем обществе. Повышение уровня чтения и речевой культуры у детей способствует личностному развитию и облегчает их социализацию. Этот сборник поможет детям поверить в свои силы и будет способствовать их полноценной жизни в обществе, - подчеркнул Амангелды Толамисов.

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Автор проекта, Мақпал Мыса, также акцентировала внимание на важности издания книги на казахском языке с использованием шрифта Брайля. По ее словам, этот сборник — важный вклад в развитие речевой культуры и творческих способностей детей с особыми потребностями. Книга «Айналайын» дает им возможность быть ближе к искусству, культуре и литературе, а также будет способствовать формированию их личностных качеств.

Напомним, ранее сообщалось, что для детей с особыми потребностями создадут специальные службы в Алматы.