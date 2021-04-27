Первой партией вакцины QazVac планируют привить две тысячи жителей ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина от COVID-19 вышла на финишную прямую. Первая партия вакцины уже отгружена в регионы, в том числе и в Восточный Казахстан. Сегодня в Восточный Казахстан поступило 4 тысячи доз казахстанского препарата от коронавируса «QazVac». Теперь жителям области для иммунизации доступны отечественный и российский препараты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По словам медиков, процесс иммунизации аналогичен при получении «Спутник V» – вакцина вводится в плечо. Важное отличие в том, что одна ампула предназначена для одного человека, тогда как одной ампулой российской вакцины после вскрытия нужно привить сразу пять человек, из-за чего желающим приходится ждать, когда наберется такое количество желающих.

Напомним, что разработкой вакцины QazVac занимался Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области. По словам разработчиков, вакцина надежная, проверена технологией изготовления. Все компоненты на протяжении 60 лет изучены и безопасны. Единственным новым компонентом является сам вирус, который инактивирован химическим путем. В ней так же два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день. Особенность QazVac в том, что процесс её доставки не требует сложных холодильных установок, она транспортируется при температуре 2-8 градусов. При этом вакцина может противостоять мутировавшим штаммам вируса.

Как сообщили в управлении здравоохранения, в регион поступило 4 тысячи доз вакцины.

«Поскольку вакцина двухкомпонентная, значит ее хватит на 2 тысячи человек. Поэтому поровну дозы будут распределены по прививочным пунктам Усть-Каменогорска и Семея. Перед вакцинацией граждане могут сами выбрать, какой вакциной хотели бы привиться», – сообщили в ведомстве.

Примечательно, что Казахстан вошел в десятку стран мира, которые запустили собственное производство вакцины, и вошел в пятерку стран, которые смогли запустить у себя полный цикл производства вакцины.

Отметим, по состоянию на 26 апреля, в Восточно-Казахстанской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 42 200 жителей.