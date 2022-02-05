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Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг

5 Февраля 2022 14:46
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Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект медалей. Лыжницы завершили соревнование в скиатлоне на 15 км, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Сборную Казахстана представляли Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева.

Лыжные соревнования состоялись в Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Лыжницы прошли четыре круга по 3,75 км, с максимальным подъемом 42 м и общим набором высоты 149 м.

Скиатлон – двойная гонка, в которой лыжницы сначала бегут 7,5 км классическим стилем, затем меняют оборудование и проходят еще 7,5 км коньковым. Стартуют все одновременно, а побеждает тот, кто на финише будет первым.

Ксения Шалыгина стала лучшей из казахстанского квартета, финишировав 48-й с результатом 50:37.7.

Ангелина Шурыга заняла 49-ое место. Валерия Тюленева расположилась на 51-ом месте, а Надежда Степашкина заняла 58-ую строчку в итоговом протоколе.

Фото: Getty Images


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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