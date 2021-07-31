Первой казахстанской девочке «из пробирки» сегодня исполнилось 25 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четверть века назад, 31 июля 1996 года, родился первый в Казахстане ребёнок «из пробирки». Бездетная семья юристов стала полноценной и счастливой благодаря доктору биологических наук, профессору, основателю и научному руководителю сети клиник «ЭКОМЕД» Салтанат Байкошкаровой, передает МИА «Казинформ».

Это был первый в стране удачный перенос эмбриона, после которого у будущей счастливой мамы наступила долгожданная беременность. В результате этого научного прорыва родилась чудесная, здоровая девочка. Сейчас она живет и работает в Лондоне.

« Для меня этот день – день рождения первой «пробирочной» девочки – важный и особенный. До сих пор не могу вспоминать события четвертьвековой давности без слез. Это стало результатом моих многолетних поисков, метаний, борьбы и упорства. Так получилось, что вначале кроме моего супруга, в мою идею – развить в Казахстане с нуля новую науку репродуктологию и наладить работу лаборатории по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) – никто не верил. Зато было много желающих вставлять палки в колеса, из-за чего мы долго не могли получить лицензию на открытие клиники и вынуждены были доказывать, что старые методы лечения бесплодия (поездки в санатории, грязелечение, уколы антибиотиками, хождение по бабкам) давно канули в Лету «, - вспоминает Салтанат Байкошкарова.

«По фейковой информации – научными данными»

Основатель ЭКО в Казахстане, руководитель сети клиник по лечению бесплодия «Экомед» в представлении не нуждается. Салтанат Берденовна давно стала лицом узнаваемым и авторитетным. Благодаря ее совместному с единомышленниками труду, Казахстан стал в один уровень с теми странами, в которых репродуктология развита на самом высоком уровне. Свидетельством тому ее участие и членство в Европейской Ассоциации репродукции человека и эмбриологии, Американской Ассоциации репродуктивной медицины (ASRM). На международные научные конференции, которые раньше часто организовывались Казахстанской Ассоциацией Репродукции Человека, которую возглавляет Салтанат Байкошкарова, в столице Казахстана, приезжали всемирно известные светила в области репродуктологии.

Салтанат Байкошкарова уже 13 лет является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и очень гордится этим, так как назначена туда по Указу Президента. Она курирует вопросы репродуктивного здоровья, материнства и детства. Награждена Государственной наградой – Орденом «Құрмет», в 2017 году она вошла в список 100 лиц Казахстана, за Салтанат Байкошкарову свои голоса отдали более десяти тысяч человек.

Стараясь идти в ногу со временем и осознавая насколько казахстанкам, мечтающим прижать к груди собственного малыша, не хватает достоверной медицинской информации, Салтанат Байкошкарова стала вести свой блог в социальной сети Instagram. У нее свыше 60 тысяч подписчиков.

«При моей занятости очень сложно находить время на социальные сети. Но мой супруг Батыр Бекмусаев, у которого природный дар идеолога, организатора и тонкий подход к быстроменяющимся трендам, настоял, чтобы я начала вести собственную страницу. Поэтому часто выхожу в прямой эфир и комментирую те или иные методы лечения бесплодия, ежедневно рассказываю о новейших методиках, применяемых в репродуктологии. Это очень сложно и хлопотно, но я понимаю, что просветительская работа сегодня необходима, как никогда. Особенно, с учетом обилия мусорной информации, которая льется на наши головы из интернета и из уст псевдо коучей», - разъясняет она.

Стоит заметить, что Салтанат Байкошкарова не первый раз берется нести в массы правильную и достоверную информацию. Например, двадцать лет назад она неожиданно для себя оказалась приобщенной к журналистской среде. Прекрасно владея родным языком, хотя училась в русской школе и на русском отделении вуза, она всегда давала интервью по своей работе интервью на двух языках. И в начале 2000-х ее пригласили на «Хабар» - вести передачу «Бірінші байлық» про здоровье.

«В то время я только родила второго ребенка, была загружена работой и домом. Пришлось переквалифицироваться из кормящей мамы в телеведущую, перейти из роли серьезного доктора в теледивы. В итоге мне пришлось в 7 утра идти на работу, проводить операции, перекладывать полученные яйцеклетки в инкубаторы, эмбрионы в морозильные установки, и к 10 нестись на «Хабар». Потом я бежала кормить ребенка грудью и снова на работу. Так я стала почти журналистом и в этом есть, наверное, особая просветительская миссия, - признает научное светило.

«С верой в своего Президента»

Это сегодня дети, рожденные благодаря методу экстракорпорального оплодотворения, растут в каждом казахстанском дворе. И никого этим уже не удивишь. Все уже знают, что «пробирочные» малыши ничем не отличаются от тех, кто был зачат естественным способом. Специалистам-энтузиастам, благодаря которым метод ЭКО давно и прочно пришел в Казахстан, пришлось выдержать бурный натиск со всех сторон и доказывать, что открытие лабораторий и клиник по лечению бесплодия именно методом ЭКО – веление времени. Но этого не случилось бы, если бы Казахстан не стал независимой страной.

«Нам тогда было немногим больше тридцати лет и мы с удовольствием слушали нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который в каждом своем выступлении призывал нас идти в ногу со временем и без устали разъяснял суть происхо­дивших перемен», - вспоминает Салтанат Байкошкарова.

Во многих странах, в том числе и в России, были и есть ученые, посвятившие ЭКО свою научную и медицинскую карьеру. «Отцом ЭКО» в СССР называют Бориса Леонова. Его заслуга в том, что с 1986 года Советский Союз стал страной, в которой репродуктивные технологии были внедрены наряду с европейскими странами. Но первым учителем Салтанат Байкошкаровой стал один из основоположников ЭКО в СССР, профессор Валерий Здановский.

Что касается нашей страны, то в Казахстане не было научных групп, исследовавших данную проблему, посвятивших ей бессонные дни и ночи, потому что после развала Советского Союза в девяностые годы прошлого столетия отечественная медицина лежала на боку.

«После обретения независимости, в стране происходили сложные социально-экономические процессы. Многие врачи уезжали на свои исторические родины. Я работала в алматинской консультации «Брак и семья». Тогда и поставила цель - развить в Казахстане репродуктологию, внедрить метод экстракорпорального оплодотворения», - говорит Салтанат Берденовна.

Естественно, на заре независимости было не до высоких технологий. Поэтому на нее специалисты реагировали неоднозначно. Победить ей помогла поддержка супруга. Батыр Бекмусаев, образно говоря, бросил свой прибыльный бизнес в топку научных идей жены.

Им тогда пришлось пережить настоящие приключения в стиле 90-х. Молодым энтузиастам долго не давали лицензию на лечение бесплодия методом ЭКО. После рождения в 1996 году первой казахстанской девочки «из пробирки» вокруг клиники «Экомед» развернулась настоящая война. Сразу несколько медицинских светил в сфере гинекологии пытались оспорить у нее право авторства.

«Я никогда не скрывала, что сама прошла через муки бесплодия. В первый раз я стала мамой через семь лет ожидания. Второй сын родился 15 лет спустя. А я с детства мечтала быть многодетной мамой, потому что выросла в многодетной семье. Но Бог так распорядился, что я родила только двоих сыновей. Поэтому, зная, что переживают в душе бесплодные пары, я сделала все для того, чтобы в Казахстане было как можно меньше бездетных семей, - говорит Салтанат Байкошкарова.

К слову, для Казахстана проблема бесплодия стоит очень остро, так как ежегодно порядка 20 тысяч пар оказываются в плену у бесплодия. Из них порядка 10 тысяч нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях — то есть в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), которое применяется в тех случаях, когда другими методами уже невозможно достичь беременности.

В целом частота бесплодного брака в Казахстане составляет 15 процентов. ВОЗ такой уровень считает государственной проблемой, потому что это влияет на демографические показатели населения.

Сая Загипова.

(На фото Салтанат Байкошкарова в Первой лаборатории ЭКО в Казахстане – «Экомед», октябрь 1995 года)

С первой девочкой «из пробирки» с доктором Т.П. Рубашиной, 31 июля 1996 года