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    12:33, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Первоначальный взнос исключили из программы по льготному автокредитованию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые условия программы по льготному автокредитованию изменились. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе мы приняли постановление Правительства по льготному кредитованию. До конца недели «Байтерек» совместно с госорганами эту работу завершают», - сообщил журналистам Роман Скляр в ходе заседания Правительства.

    Первый вице-премьер ответил на вопрос, куда нужно обращаться к казахстанцам для получения льготного автокредитования.

    «Как раньше было. Эта же программа будет просто продлена, изменились некоторые условия. Но она будет продлена. Изменились некоторые условия: исключили первоначальный взнос, увеличилась сумма», - отметил Р. Скляр.

    Как подчеркнул Роман Скляр, программа по льготному автокредитованию «пользуется популярностью, а детали можно уточнить в «Байтереке».

    Вместе с тем, он ответил и на вопрос по поводу дефицита авто.

    «Это мировая тенденция. Не хватает чипов. Сократилось производство и повысился спрос на автомобили. Мы в этом вопросе не единственные. Эта ситуация не характерна только для нашей страны», - отметил Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов.

    Напомним, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит около 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

    Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

    • ставка вознаграждения: 4%;

    • сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

    • срок финансирования: не более 7 лет;

    • первоначальный взнос: от 0%;

    • стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Транспорт Экономика
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