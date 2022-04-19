Первоначальный взнос исключили из программы по льготному автокредитованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые условия программы по льготному автокредитованию изменились. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе мы приняли постановление Правительства по льготному кредитованию. До конца недели «Байтерек» совместно с госорганами эту работу завершают», - сообщил журналистам Роман Скляр в ходе заседания Правительства.

Первый вице-премьер ответил на вопрос, куда нужно обращаться к казахстанцам для получения льготного автокредитования.

«Как раньше было. Эта же программа будет просто продлена, изменились некоторые условия. Но она будет продлена. Изменились некоторые условия: исключили первоначальный взнос, увеличилась сумма», - отметил Р. Скляр.

Как подчеркнул Роман Скляр, программа по льготному автокредитованию «пользуется популярностью, а детали можно уточнить в «Байтереке».

Вместе с тем, он ответил и на вопрос по поводу дефицита авто.

«Это мировая тенденция. Не хватает чипов. Сократилось производство и повысился спрос на автомобили. Мы в этом вопросе не единственные. Эта ситуация не характерна только для нашей страны», - отметил Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит около 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

• ставка вознаграждения: 4%;

• сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

• срок финансирования: не более 7 лет;

• первоначальный взнос: от 0%;

• стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.