Первоначальный взнос исключили из программы по льготному автокредитованию
«На прошлой неделе мы приняли постановление Правительства по льготному кредитованию. До конца недели «Байтерек» совместно с госорганами эту работу завершают», - сообщил журналистам Роман Скляр в ходе заседания Правительства.
Первый вице-премьер ответил на вопрос, куда нужно обращаться к казахстанцам для получения льготного автокредитования.
«Как раньше было. Эта же программа будет просто продлена, изменились некоторые условия. Но она будет продлена. Изменились некоторые условия: исключили первоначальный взнос, увеличилась сумма», - отметил Р. Скляр.
Как подчеркнул Роман Скляр, программа по льготному автокредитованию «пользуется популярностью, а детали можно уточнить в «Байтереке».
Вместе с тем, он ответил и на вопрос по поводу дефицита авто.
«Это мировая тенденция. Не хватает чипов. Сократилось производство и повысился спрос на автомобили. Мы в этом вопросе не единственные. Эта ситуация не характерна только для нашей страны», - отметил Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит около 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.
Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
• ставка вознаграждения: 4%;
• сумма кредитования: не более 10 млн тенге;
• срок финансирования: не более 7 лет;
• первоначальный взнос: от 0%;
• стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.