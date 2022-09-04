Первокурсники военных вузов приняли присягу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год для курсантов Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи начался с клятвы на верность Родине. В ходе торжественных церемоний военную присягу приняли свыше 360 первокурсников военных вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Для каждого военнослужащего принятие присяги – особенный момент, к которому будущие офицеры относятся с особой ответственностью. Поддержать молодое поколение военнослужащих и высказать слова напутствия на торжественные мероприятия прибыли командование родов войск и воинских частей гарнизона, представители местных исполнительных органов и общественности, ветераны Вооруженных сил и воины-интернационалисты, а также родные и близкие первокурсников.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев клятву на верность Родине дали 246 курсантов, 226 из которых будут проходить обучение в Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, а 20 отправятся на учебу в зарубежные вузы.

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи к военной присяге приведены более 120 курсантов.

Обращаясь к первокурсникам, начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Кайрат Даутов подчеркнул, что военная присяга обязывает каждого военнослужащего прежде всего быть преданным народу Казахстана, его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы страны.

«Вступая в ряды настоящих защитников Родины, вы обязуетесь добросовестно изучать военное дело. Это является основой поддержания боеспособности Вооруженных сил. Военная присяга требует от вас быть бдительными, строго хранить военную и государственную тайну. Я уверен, что каждый из вас достойно и мужественно будет выполнять воинский долг по защите нашей страны», – отметил начальник военного учебного заведения.

Следует отметить, что до принятия присяги все первокурсники в течение месяца успешно прошли курс молодого бойца, освоили азы огневой, строевой и физической подготовки, изучили основные положения общевоинских уставов.

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