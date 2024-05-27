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    16:16, 27 Май 2024 | GMT +6

    Первоклассника на велосипеде сбили в Актобе

    мальчик велосипед
    Фото: pixabay.com

    В Актобе водитель сбил мальчика, ехавшего на велосипеде во дворе многоэтажки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Водитель автомашины Toyota при выезде со двора дома, двигаясь в жилой зоне, не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. В результате ДТП первоклассник госпитализирован в медицинское учреждение.

    – Водителям автомобилей, которые выезжают со двора, нужно быть готовыми к тому, что мимо вашего автомобиля по тротуару проедет велосипедист. Стоит отметить, что велосипедист быстрее пешехода, так как двигается со скоростью примерно 20-30 км/ч. Особенно это актуально тогда, когда приходится выезжать из двора между стенами двух соседних домов или через арку. В таких случаях, шансы заметить велосипедиста заранее минимальны, а точнее даже равны нулю, – пояснили в полиции.

    В области проходит акция «Внимание – дети!», сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах.

    Теги:
    ДТП Регионы Актобе Происшествия Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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