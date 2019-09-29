Первоклашки в Петропавловске призывают подростков снять наушники, переходя дорогу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ученики 1 класса школы №6 написали перед школой «Сними наушники», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с помощью трафарета и красок дети напомнили старшеклассникам о безопасности на дорогах. Полицейские объяснили, зачем проводят такие акции в школах.





«Самые маленькие ученики еще ходят в сопровождении взрослых. Дети постарше уже добираются самостоятельно. Нередко по дороге идут в наушниках, отвлекаясь на музыку. В школе №2 у выхода со двора школьного здания такие надписи нанесли ученики постарше. Семиклассники признались, что наушники действительно стали их любимым атрибутом и дома, и на улице», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские проводят в школах занятия по безопасности дорожного движения.

«Такие профилактические мероприятия служат эффективной мерой по улучшению дисциплины школьников на дорогах. Наглядные агитационные материалы и непосредственное участие детей в пропаганде безопасного поведения закрепляют их знания», - подчеркнул старший инспектор управления местной полицейской службы Азамат Жамуков.





Полицейские говорят, что с особой ответственностью первоклашки подошли к заданию полицейских нарисовать свой маршрут от дома до школы. Оказалось, по пути домой они обращают внимание на здания и хорошо ориентируются по улицам.





Весь сентябрь полицейские активно работают по профилактике нарушений правил дорожного движения с участием детей.

С начала года в регионе в ДТП пострадали 20 несовершеннолетних.







