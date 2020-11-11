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Первого пациента выписали из нового инфекционного центра в Кокшетау

11 Ноября 2020 17:39
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Первого пациента выписали из нового инфекционного центра в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня из нового Центра инфекционных заболеваний Кокшетау выписана первая пациентка, выздоровевшая от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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В начале ноября у девушки появились признаки коронавируса и по результатам ПЦР-тестирования они оказались положительными. Ее сразу же госпитализировали в Кокшетаускую городскую многопрофильную больницу, после чего девушка была переведена в недавно открывшийся Центр инфекционных заболеваний.

«Болезнь протекала в легкой форме. Особых недомоганий я не чувствовала. Хочу выразить благодарность врачам и персоналу за их труд. Они очень грамотные и понимающие специалисты. В больнице созданы хорошие условия для лечения пациентов. На данный момент я чувствую себя хорошо», - поделилась Айнара.

Как отметил главный врач Кокшетауской многопрофильной городской больницы Нариман Сыздыков, на сегодня в центре получают лечение 8 беременных пациенток. Круглосуточно работают 25 медработников. По мере роста числа заболеваемых, количество медицинского персонала будет увеличено.

Модульный инфекционный стационар на 200 мест в Кокшетау был открыт в начале ноября. Больницу построили в рамках программы Дорожной карты занятости всего за два месяца. Здесь проходят лечение пациенты с серьезными инфекционными заболеваниями.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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