Первого пациента выписали из нового инфекционного центра в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня из нового Центра инфекционных заболеваний Кокшетау выписана первая пациентка, выздоровевшая от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
В начале ноября у девушки появились признаки коронавируса и по результатам ПЦР-тестирования они оказались положительными. Ее сразу же госпитализировали в Кокшетаускую городскую многопрофильную больницу, после чего девушка была переведена в недавно открывшийся Центр инфекционных заболеваний.
«Болезнь протекала в легкой форме. Особых недомоганий я не чувствовала. Хочу выразить благодарность врачам и персоналу за их труд. Они очень грамотные и понимающие специалисты. В больнице созданы хорошие условия для лечения пациентов. На данный момент я чувствую себя хорошо», - поделилась Айнара.
Как отметил главный врач Кокшетауской многопрофильной городской больницы Нариман Сыздыков, на сегодня в центре получают лечение 8 беременных пациенток. Круглосуточно работают 25 медработников. По мере роста числа заболеваемых, количество медицинского персонала будет увеличено.
Модульный инфекционный стационар на 200 мест в Кокшетау был открыт в начале ноября. Больницу построили в рамках программы Дорожной карты занятости всего за два месяца. Здесь проходят лечение пациенты с серьезными инфекционными заболеваниями.
- Коронавирус выявили у прилетевшего из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан пассажира
- 17 санитарных постов установлено в Восточном Казахстане
- Случаи заражения COVID-19 медиков на Алтае после прививки «Спутником V» объяснили в Минздраве РФ
- Сформирован список кандидатов Nur Otan в маслихат Кокшетау
- Как отличить грипп от коронавируса
- Более пяти с половиной тысяч медработников находятся в резерве в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана