Первого октября стартует прием заявок на соискание международной премии «Волонтер года»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан запускает конкурс на соискание международной премии «Волонтер года», учрежденной по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтерской деятельности на интернет-платформе q azvolunteer.kz . Прием заявок стартует с 09.00 часов 1 октября 2021 года и продолжится до 18.30 часов 20 октября 2021 года.

Конкурс проходит в два этапа.

В первом этапе состояится открытое онлайн-голосование на интернет-платформе q azvolunteer.kz ,

Во второй этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов, где их оценит конкурсная комиссия.

В итоге победителями будут признаны по три претендента в каждой из следующих номинаций:

- «Лучшая волонтерская организация»

- «Лидер корпоративного волонтерства»

- «За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией»

- «Лидеры целей устойчивого развития»

- «Лучший социальный помощник»

- «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»

- «За активное участие в поиске пропавших без вести людей»

- «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»

- «За активное участие в развитии здравоохранения»

- «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»

- «За вклад в популяризации знаний»

- «За вклад в сохранение и защиты окружающей среды»

- «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия»

- «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия»

- «За вклад в решение вопросов зоозащиты»

- «За вклад в решении социальных задач».

Правила присуждения международной премии «Волонтер года» размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке.