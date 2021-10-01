Первого октября стартует прием заявок на соискание международной премии «Волонтер года»
Международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.
В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтерской деятельности на интернет-платформе qazvolunteer.kz. Прием заявок стартует с 09.00 часов 1 октября 2021 года и продолжится до 18.30 часов 20 октября 2021 года.
Конкурс проходит в два этапа.
В первом этапе состояится открытое онлайн-голосование на интернет-платформе qazvolunteer.kz,
Во второй этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов, где их оценит конкурсная комиссия.
В итоге победителями будут признаны по три претендента в каждой из следующих номинаций:
- «Лучшая волонтерская организация»
- «Лидер корпоративного волонтерства»
- «За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией»
- «Лидеры целей устойчивого развития»
- «Лучший социальный помощник»
- «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»
- «За активное участие в поиске пропавших без вести людей»
- «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»
- «За активное участие в развитии здравоохранения»
- «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»
- «За вклад в популяризации знаний»
- «За вклад в сохранение и защиты окружающей среды»
- «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия»
- «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия»
- «За вклад в решение вопросов зоозащиты»
- «За вклад в решении социальных задач».
Правила присуждения международной премии «Волонтер года» размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.
С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке.