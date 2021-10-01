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    19:15, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первого октября стартует прием заявок на соискание международной премии «Волонтер года»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан запускает конкурс на соискание международной премии «Волонтер года», учрежденной по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

    В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтерской деятельности на интернет-платформе qazvolunteer.kz. Прием заявок стартует с 09.00 часов 1 октября 2021 года и продолжится до 18.30 часов 20 октября 2021 года.

    Конкурс проходит в два этапа.

    В первом этапе состояится открытое онлайн-голосование на интернет-платформе qazvolunteer.kz,

    Во второй этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов, где их оценит конкурсная комиссия.

    В итоге победителями будут признаны по три претендента в каждой из следующих номинаций:

    - «Лучшая волонтерская организация»

    - «Лидер корпоративного волонтерства»

    - «За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией»

    - «Лидеры целей устойчивого развития»

    - «Лучший социальный помощник»

    - «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»

    - «За активное участие в поиске пропавших без вести людей»

    - «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»

    - «За активное участие в развитии здравоохранения»

    - «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»

    - «За вклад в популяризации знаний»

    - «За вклад в сохранение и защиты окружающей среды»

    - «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия»

    - «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия»

    - «За вклад в решение вопросов зоозащиты»

    - «За вклад в решении социальных задач».

    Правила присуждения международной премии «Волонтер года» размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.

    С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке.


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