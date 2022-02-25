Первого марта в Казахстане стартует весенний призыв в армию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания. Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной 2022 года пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы, – отметил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов. – Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе, а также членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами».

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов.

Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414.

ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.

Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.