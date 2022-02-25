+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первого марта в Казахстане стартует весенний призыв в армию

25 Февраля 2022 13:36
Поделиться:
Первого марта в Казахстане стартует весенний призыв в армию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания. Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной 2022 года пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Рядовой-срочник получил травму в воинской части Актау
Министерство обороны подвело итоги призыва 2021 года Какие меры принимает Минобороны РК по усилению военной медицины Казахстанские военные летчики совершенствуют мастерство в сложных метеоусловиях

«Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы, – отметил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов. – Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе, а также членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами».

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов.

Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414.

ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.

Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Минобороны РК  
Поделиться:
Новости по теме
Рядовой-срочник получил травму в воинской части Актау
Министерство обороны подвело итоги призыва 2021 года
Какие меры принимает Минобороны РК по усилению военной медицины
Казахстанские военные летчики совершенствуют мастерство в сложных метеоусловиях
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
6 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Читайте также
В Париже и Стамбуле пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова
Посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова международная конференция стартовала в Нур-Султане
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алия Шаихова Стажер
Алия Шаихова Стажер
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив