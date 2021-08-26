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Первое «золото» в Токио: опубликовано видео торжественного вручения
26 Августа 2021 18:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Паралимпийских играх-2020 в Токио сборная Казахстана пополнила свою медальную копилку первой медалью, которая сразу же оказалась золотой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Отечественный пауэрлифтер Давид Дегтярев успешно реализовал все свои три попытки и поднялся на первую строчку пьедестала. Для нашей страны эта медаль стала первой на играх. Француз Аксель Бурлон стал вторым, а «бронзу» взял Димитриос Бакохристос из Греции.
Стоит отметить, что сборная Казахстана, взяв «золото» поднялась на 15-ю строчку в медальном зачете. Лидером на играх является Китай — 23 медали, Великобритания вторая — 17, россияне — третьи (16).
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