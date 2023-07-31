Первое «золото» Универсиады в Чэнду завоевала Рита Бакишева

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первое «золото» Всемирной летней Универсиады в Чэнду завоевала Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рита Бакишева в финале в весовой категории до 46 кг победила представительницу из Китайского Тайбэя.

В понедельник Эльжана Таниева взяла «серебро» в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике с лентой на Универсиаде в Чэнду. Тем самым казахстанская гимнастка завоевала свою третью медаль за сегодняшний соревновательный день. Ранее казахстанская гимнастка стала второй в индивидуальных соревнованиях с мячом и третьей в

соревнованиях с обручем.

В «копилке» сборной Казахстана одиннадцать медалей – одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых.

31-я Всемирная летняя Универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.