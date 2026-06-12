Первое заседание Инновационного штаба состоялось в Правительстве РК

Первое заседание Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб) состоялось под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также представители государственных органов, заместители акимов областей и городов и бизнес-сектора.

Инновационный штаб создан по поручению Премьер-министра, задача которого обеспечить межведомственную координацию сферы инновационной деятельности и выработку технологических приоритетов.

Рассмотрены концептуальные вопросы развития инноваций в Республике Казахстан, где предусмотрены меры по развитию инструментов государственной поддержки, региональных инновационных систем и кадрового потенциала.

В результате формируется управляемая инновационная система, обеспечивающая повышение инновационной активности, укрепление позиций Казахстана в Глобальном инновационном индексе, а также развитие новых отраслей, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевая идеологическая рамка новой модели — переход от подхода «Инновации через науку» к подходу «Наука через инновации», суть которой осваивать и адаптировать готовые передовые технологии и на этой базе развивать собственную науку, то есть государство финансирует результат, а не процесс.

По итогам заседания штаба одобрены подходы Концепции развития инноваций и даны соответствующие поручения госорганам, акиматам и представителям бизнес-сектора дать конкретные предложения к проекту Концепции для последующего утверждения.

Также поручено утвердить график проведения научно-технологических сессий по всем регионам с участием всех стейкхолдеров (инвесторов, акционеров, руководства и менеджеров проектов и т.п. - ред.) для выработки технологических запросов бизнеса.

Напомним, 31 марта министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе заседания Правительства выступил с инициативой о создании Инновационного штаба в Казахстане. Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства инновационная деятельность была передана в ведение Министерства науки и высшего образования. В ведомство также были переданы отдельные задачи и функции Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.