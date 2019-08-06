Первое заседание Совета молодых ученых проведет МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое заседание Совета молодых ученых состоится при Министерстве образования и науки РК. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов в рамках международного форума молодых ученых «Burabay Forum» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас Министерство образования и науки РК проводит открытую политику. Мы привлекаем молодых ученых и приняли решение о создании Совета молодых ученых, и включили известных в стране представителей до 40 лет. Есть определенные требования к публикационной активности, к ученым степеням. 10 числа (августа) собираемся провести первое заседание. У этого Совета достаточно серьезные полномочия», - сообщил министр.

По словам Асхата Аймагамбетова, в Совет включены 30 ученых. Соответственно, их рекомендуют различные неправительственные и научные организации.

«Сейчас, когда мы готовим и формируем программу развития науки и образования до 2025 года, активно привлекаем молодых ученых, учителей. В целом, я думаю, что этот орган будет активно способствовать развитию науки. Фактическое положение о Совете утверждено. Там есть определенные параметры, по которым должны соответствовать кандидаты», - отметил глава МОН РК.