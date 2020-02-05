Первое заседание Совета молодежи при Сенате состоялось в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице состоялось первое заседание Совета молодежи при Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим первое заседание Совета молодежи при Сенате Парламента Республики Казахстан. Молодежь и молодежная политика постоянно находятся в центре самого пристального внимания нашего государства. У этого есть демографические причины, ведь каждый пятый казахстанец - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет. Но важнее другое. Мы все понимаем, что именно молодое поколение является главной движущей силой прогресса и развития страны. А это значит, что оно должно быть хорошо образовано, получить современную профессиональную подготовку, иметь все возможности для самореализации, для работы на благо нашего Отечества», - сказала председатель Сената Дарига Назарбаева, открывая заседание Совета.

Спикер добавила, что сегодня большое внимание работе с молодежью, воспитанию нового поколения уделяют и Елбасы, и Президент.

«Прошлый год был объявлен «Годом молодежи», а текущий - «Годом волонтера». Это придает дополнительный импульс различным программам поддержки молодежных инициатив, но, одновременно, ставит вопрос об эффективности государственной политики. Результаты усилий государства должны быть понятны и заметны обществу. И, в первую очередь, молодежи», - отметила Дарига Назарбаева.

Она также остановилась на задачах Совета молодежи.

«Совет молодежи является консультативно-совещательным органом при Сенате Парламента Республики Казахстан и будет рассматривать вопросы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики. Такое решение нашло единогласную поддержку Бюро Сената, было утверждено Положение о Совете, первичный план его работы», - пояснила Дарига Назарбаева.

Отметим, что в состав Совета вошли депутаты Парламента, региональных маслихатов, должностные лица государственных органов, представители неправительственных, молодежных организаций, общественных объединений.

«Чем будет заниматься Совет на практике? Мы все знаем о той работе, которую проводит государство, министерства и ведомства в части реализации молодежной политики. Хорошо известны объемы выделяемых государством средств и программы, на которые они расходуются. Но, одновременно, мы видим, что многие молодежные проблемы в стране не просто не исчезают, а только множатся от года к году. Остается острой проблема безработицы, все более заметной становится проблема социальной адаптации молодых людей, которые приезжают в города из сельской местности. Задача нашего совета, его миссия - стать постоянно действующей рабочей площадкой, на которой проблемы ставятся и обсуждаются с участием общественности, исполнительной власти, законодателей, включая депутатов региональных маслихатов. Практический результат нашей работы - поправки к законодательным актам, рекомендации республиканским и региональным органам исполнительной власти», - объяснила Дарига Назарбаева.

В заключение спикер выразила уверенность в том, что Совет молодежи станет площадкой дня открытого обмена мнениям, совместного обсуждения новых идей и установления связей.

«Наша с вами общая задача, чтобы Совет молодежи при Сенате не стал очередным собранием для пустословия и благих пожеланий. Убеждена, что у Совета молодежи очень хороший потенциал и огромное поле для работы во благо будущего нашей страны», - резюмировала Дарига Назарбаева.