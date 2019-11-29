Первое заседание научно-технического совета по зеленым проектам прошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) провел первое заседание научно-технического совета (НТС) по зеленым проектам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исходя из масштабных задач по развитию низкоуглеродной экономики, Международным Центром зеленых технологий и инвестиционных проектов создан НТС, который будет работать по направлениям: «Управление отходами», «Устойчивые энергоресурсы», «Устойчивый город (зеленая инфраструктура)», «Устойчивое сельское хозяйство», «Экология, охрана окружающей среды». НТС будет оценивать, насколько эффективны те или иные предлагаемые технологии, их адаптивность к местным условиям.

Таким образом, создается единое окно для инвесторов и заявителей (инициаторов) проектов.

«Хочется верить, что это будет действенная, полезная площадка. А как получится на деле, это уже от нас зависит, потому что в НТС находятся люди, которые имеют прямой выход на Правительство. Через них можно вести диалог с первыми лицами государства, есть у них возможности, поэтому мы можем транслировать через этих людей и ставить вопросы. У совета должно быть две задачи. Первая – выявлять проблемы, которые есть, и предлагать их решения. Вторая - отбирать наиболее эффективные проекты и пускать их в жизнь. И тогда будет польза от этого совета», - отметил в интервью журналистам Международной эксперт по альтернативной энергетике, директор инновационного парка ЕНУ им. Гумилева Владимир Ким.

Было отмечено, что в настоящее время в IGTIC поступило 300 проектов и технологий в сфере зеленой экономики, в том числе в области аграрного хозяйства, переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), ВИЭ, геотермальной и гидроэнергетики, биогаза.

Необходимость появления НТС объясняется тем, что экология до сих пор не была представлена как приоритетное научное направление. К примеру, по итогам анализа конкурсов МОН РК, за последние 5 лет было профинансировано всего лишь 16 проектов по снижению загрязнения воздуха.

В независимую экспертную комиссию вошли ведущие ученые в области инженерии, молодые специалисты, проходившие стажировку по программе «Болашак», крупные специалисты производства, представители бизнеса из НПП «Атамекен», государственные деятели, депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК.