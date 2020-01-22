Первое заседание Межгосударственного совета по космосу СНГ проходит в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В работе Межгосударственного совета по космосу СНГ, первое заседание которого проходит в столице Беларуси, принимает участие казахстанская делегация во главе с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Азаматом Батыркожа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня заседания Межгосударственного совета по космосу СНГ с участием руководителей космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представителей Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии - сотрудничество по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, реализация совместных проектов в космической сфере.

Необходимо отметить, что решение о создании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ было принято 2 ноября 2018 года в столице Казахстана для более успешной реализации Соглашения о совместной деятельности стран Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

«Казахстан всегда выступал за международную кооперацию во всех сферах, в том числе и космической. Наша принципиальная позиция заключается в том, что развитие космических программ должно быть вне политики. Мирное использование и исследование космического пространства должно быть направлено исключительно на социально-экономическое развитие стран-участниц», - отметил в своем выступлении глава казахстанской делегации.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, избранный председателем Межгосударственного совета по космосу СНГ, подчеркнул, что «страны до сих пор отдельно развивали свои программы по космосу, а сейчас надо их скоординировать, согласовав общую программу обмена информацией».

Главной целью заседания, по мнению большинства участников, является переход от двустороннего взаимодействия в космической сфере к многостороннему.

Приглашая участников Совета по космосу к более тесной кооперации, вице-министр МЦРИАП РК А. Батыркожа отметил, что у Казахстана уже есть опыт сотрудничества в космической сфере в формате ЕАЭС.

«Казахстан давно и плодотворно сотрудничает с Россией и Беларусью. И расширение рамок сотрудничества, привлечение новых участников в работе Совета по космосу позволит запустить еще более интересные проекты, повысить эффективность применения космических технологий», - сказал он.

Межгосударственный совет по космосу участников СНГ продолжает свою работу. В планах казахстанской делегации – посещение объектов космической инфраструктуры Беларуси. И как стало известно корреспонденту МИА «Казинформ», следующее, второе заседание Межгосударственного совета по космосу планируется провести в Казахстане.